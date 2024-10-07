Российские военные ракетным ударом уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Сумской области

Министерство обороны России в своем Telegram-канале показало видео, на котором российские военнослужащие ракетным ударом уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в Осоевке Сумской области.

По информации оборонного ведомства, удар был нанесен по складу боеприпасов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

7 октября Минобороны РФ сообщило, что ночью российские военнослужащие оперативно-тактическим комплексом «Искандер» нанесли удар по пункту временной дислокации 72-й бригады ВСУ на территории предприятия в Павлограде в Днепропетровской области.

Также в российском министерстве заявили, что общие потери украинской армии на Курском направлении за все время боевых действий превысили 21 тыс.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее сообщалось, что ожидает ВСУ спустя два месяца вторжения в Курскую область.