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Бут назвал «вбросом ко дню рождения Путина» статью о продаже оружия хуситам

Бут назвал статью WSJ о продаже оружия хуситам вбросом ко дню рождения Путина

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ЦОС ФСБ РФ

Депутат заксобрания Ульяновской области Виктор Бут заявил, что не участвует в продаже оружия хуситам. Об этом парламентарий сообщил РБК.

«Если мы посмотрим на заголовок статьи, а она подчеркнуто названа «Путинский торговец оружием», и, естественно, мы понимаем, что данный вброс был специально приурочен ко дню рождения нашего президента Владимира Путина», — сказал Бут.

6 октября 2024 года газета The Wall Street Journal (WSJ) опубликовала статью, в которой заявила о якобы возобновлении работы Бута по продаже оружия. По информации журналистов, депутат встречался с представителями йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы), которые хотели договориться о покупке автоматов на $10 млн.

В апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил Бута к 25 годам лишения свободы по обвинению в торговле оружием, в поддержке терроризма через сотрудничество с группировкой «Революционные вооруженные силы Колумбии». В декабре 2022 года его обменяли на гражданку США, баскетболистку Бриттни Грайнер.

В настоящее время Бут является депутатом Законодательного собрания Ульяновской области седьмого созыва по областному избирательному округу от партии ЛДПР.

Ранее в Кремле отреагировали на слухи о том, что Виктор Бут вернулся к торговле оружием.

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