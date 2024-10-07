Эксперт рассказал о сложном выборе Запада при отказе РФ от переговоров

Британский эксперт Александр Меркурис заявил в своем блоге на YouTube, что успехи России на поле боя и отказ от урегулирования конфликта на условиях Украины ставят Запад перед тяжелым выбором.

Меркурис задался вопросом, что делать западным странам, если Россия не будет вести мирные переговоры.

«Мы бы блефовали в зависимости от нашего выбора», — отметил эксперт.

По его словам, Западу придется выбирать между эскалацией конфликта вплоть до ядерной войны либо капитуляцией перед Россией, и в этом случае вся система НАТО со статьей №5 устава организации «будет просто фиктивной бумажкой».

Статья №5 Устава НАТО подразумевает, что нападение на одного из членов Североатлантического альянса будет рассматриваться участниками организации как атака против всех членов НАТО.

5 октября, издание Financial Times опубликовало статью о том, что западные страны рассматривают будущее Украины по модели раздела ФРГ и ГДР. Авторы статьи считают, что такой вариант подразумевает временный отказ от подконтрольных России территорий взамен на вступление Украины в НАТО и принятие последующих дипломатических решений по возвращению утраченных земель.

По мнению первого заместителя председателя комитета Государственной думы Алексея Чепы, Россия не должна соглашаться на переговоры на кабальных для нее условиях. Он подчеркнул, что РФ придерживается тех переговорных моментов, которые озвучил президент страны Владимир Путин.

Ранее в Совфеде назвали условие для начала переговоров с Украиной.