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Стало известно о поражении судна ВСУ с западным оружием в Одессе

«Изнанка»: в Одессе поразили судно с западным оружием при разгрузке

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Yulii Zozulia/Global Look Press

Российские военные ударили по порту вблизи Одессы, когда там разгружали судно с западным оружием для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила «Изнанка» со ссылкой на источники.

По данным канала, ВСУ разгружали западные беспилотники и боекомплект к ЗРК Patriot. После атаки в городе слышали мощный взрыв, говорится в публикации.

Также источники отмечали, что Одесса и область ночью 6 октября попали под удар ракетами «Искандер» и дронами «Герань». Снаряды атаковали портовые и энергетические объекты, которые использовали для нужд ВСУ.

Накануне ВСУ атаковали с помощью беспилотника пожарную часть в Никитовском районе Горловки. В МЧС РФ подчеркнули, что украинские дроны весь вечер кружили над городским подразделением. По данным ведомства, беспилотники трижды сбросили боеприпасы на территорию пожарной части.

Сотрудники подразделения не пострадали, повреждения получили три пожарные автоцистерны, говорится в публикации.

Ранее ВСУ выпустили 12 снарядов по Донецку и Горловке за полчаса.

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