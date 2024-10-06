Боец ВС РФ назвал район, который поможет взять Курахово под контроль

Взятие под контроль населенного пункта Максимильяновка позволит сделать район плацдармом для операции Вооруженных сил (ВС) России на Кураховском направлении. Об этом РИА Новости рассказал заместитель командира штурмового подразделения «Южной» группировки войск с позывным «Юрист».

«От успеха взятия именно данного плацдарма зависит в принципе и падение Курахово как главного укрепрайона на данном направлении», — сказал боец.

Военнослужащий добавил, что на текущий момент Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются «огрызаться» на Кураховском направлении, но всех их усилия пресекаются российскими войсками. В частности, ВС РФ отрезают пути снабжения украинской армии, а также перекрывают им коридоры для подхода живой силы и ротации на линии боевого соприкосновения, уточнил Юрист.

4 октября глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские войска взяли под контроль все дороги к Курахово. По его словам, они находятся под оперативным и визуальным контролем ВС РФ.

Ранее в США заявили о небывалой скорости продвижения РФ в Донбассе.