Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Великобритании высказался о конфликте на Ближнем Востоке

Британский премьер Стармер призвал остановить конфликт на Ближнем Востоке

close
Alastair Grant/AP

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал сделать все возможное, чтобы предотвратить потенциальную эскалацию ирано-израильского конфликта. Об этом глава британского правительства написал в авторской статье для газеты The Sunday Times.

«Прямой ирано-израильский конфликт будет иметь разрушительные последствия для населения Ближнего Востока и для всего мира. Все стороны должны сделать все, что в их силах, чтобы отойти от края пропасти и предотвратить его», — заявил британский премьер.

Стармер добавил, что «пламя разгоревшегося год назад конфликта в секторе Газа угрожает поглотить весь регион». Более того, указал премьер, он разжигает межнациональную и межрелигиозную рознь в Соединенном Королевстве. По мнению главы британского правительства, единственным реальным решением прекращения эскалации конфликта является освобождение заложников и немедленное прекращение огня.

В тот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мировое сообщество должно не терять надежды и работать над тем, чтобы положить конец страданиям, охватившим Ближний Восток. По его словам, ООН будет продолжать делать все возможное для урегулирования конфликта в регионе.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее в США предупредили о возможных угрозах в годовщину нападения ХАМАС на Израиль.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами