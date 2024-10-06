Премьер Великобритании высказался о конфликте на Ближнем Востоке

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал сделать все возможное, чтобы предотвратить потенциальную эскалацию ирано-израильского конфликта. Об этом глава британского правительства написал в авторской статье для газеты The Sunday Times.

«Прямой ирано-израильский конфликт будет иметь разрушительные последствия для населения Ближнего Востока и для всего мира. Все стороны должны сделать все, что в их силах, чтобы отойти от края пропасти и предотвратить его», — заявил британский премьер.

Стармер добавил, что «пламя разгоревшегося год назад конфликта в секторе Газа угрожает поглотить весь регион». Более того, указал премьер, он разжигает межнациональную и межрелигиозную рознь в Соединенном Королевстве. По мнению главы британского правительства, единственным реальным решением прекращения эскалации конфликта является освобождение заложников и немедленное прекращение огня.

В тот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мировое сообщество должно не терять надежды и работать над тем, чтобы положить конец страданиям, охватившим Ближний Восток. По его словам, ООН будет продолжать делать все возможное для урегулирования конфликта в регионе.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее в США предупредили о возможных угрозах в годовщину нападения ХАМАС на Израиль.