В Израиле заявили об ударах по командным центрам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по якобы командным центрам палестинского движения ХАМАС в районе города Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа. Об этом в Telegram-канале сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, израильские военно-воздушные силы (ВВС) «нанесли точный удар по террористам ХАМАС, действовавшим в командно-контрольном центре внутри комплекса, который служил ранее школой «Ибн Рушд» в районе Дейр-эль-Балаха». Военные самолеты Израиля в этом же районе поразили командно-контрольный центр в мечети Шухада аль-Акса, заявили в пресс-службе.

Там утверждают, что ХАМАС использовал эти командно-контрольные центры «для планирования и осуществления террористических атак» против ЦАХАЛ и Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы Газы.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.