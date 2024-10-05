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В Израиле заявили об ударе по центру БАПОР в секторе Газа

В армии Израиля заявили об ударе по зданию, где якобы был командный пункт ХАМАС

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Amir Cohen/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по зданию центра Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа, где якобы располагался командный пункт палестинского движения ХАМАС. Об этом в Telegram-канале сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, израильские военно-воздушные силы (ВВС) «нанесли точный удар по террористам ХАМАС, действовавшим в командно-контрольном центре в районе Джабалии на севере сектора Газа.

«Командно-контрольный пункт, расположенный в комплексе, который ранее служил центром БАПОР, использовался террористами ХАМАС для планирования и осуществления террористических атак против войск ЦАХАЛ и государства Израиль», — заявили в пресс-службе.

4 октября Армия обороны Израиля совместно с израильской службой общей безопасности ликвидировала руководителя ячейки палестинского движения ХАМАС в Тулькарме на Западном берегу реки Иордан.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.
Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы Газы.

Ранее Нетаньяху заявил о ликвидации почти всех батальонов ХАМАС.

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