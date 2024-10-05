Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Средства ПВО за ночь сбили 10 украинских беспилотников в России

Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 10 дронов ВСУ в трех регионах РФ

close
Ilya Galakhov/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили десять украинских беспилотников над тремя российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, семь летательных аппаратов сбили в Белгородской области, один — в Воронежской и два в Курской области.

В ночь на 4 октября средства ПВО и системы радиоэлектронной борьбы перехватили несколько беспилотников в Воронежской области, один из которых и стал причиной пожара на нефтебазе. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Той же ночью пламя охватило базу с нефтепродуктами в Пермском крае. Огонь распространился на территории площадью 10 тысяч квадратных метров.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами