Средства ПВО за ночь сбили 10 украинских беспилотников в России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили десять украинских беспилотников над тремя российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, семь летательных аппаратов сбили в Белгородской области, один — в Воронежской и два в Курской области.

В ночь на 4 октября средства ПВО и системы радиоэлектронной борьбы перехватили несколько беспилотников в Воронежской области, один из которых и стал причиной пожара на нефтебазе. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Той же ночью пламя охватило базу с нефтепродуктами в Пермском крае. Огонь распространился на территории площадью 10 тысяч квадратных метров.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.