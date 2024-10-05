Российские мотострелки в Курской области штурмом взяли дом, в котором солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) удерживали местную жительницу. Об этом сообщил ТАСС командир мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса ВС РФ с позывным Горизонт.

О том, что украинские военные удерживают женщину, российским бойцам рассказал ее сын. В том доме он проживал вместе с матерью.

Мотострелки двое суток наблюдали за домом, потом атаковали его. В итоге мужчину и его мать удалось вывести. Дислоцированные в доме солдаты ВСУ были уничтожены, поделился Горизонт.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.