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Российский боец объяснил, как ВСУ узнавали о перемещениях ВС РФ под Угледаром

Украинские войска повесили камеры на столбах и лесополосах вокруг Угледара

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Depositphotos

Украинские войска повесили камеры на столбах и лесополосах вокруг Угледара, чтобы узнавать о перемещениях российских войск под Угледаром. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника штурма города с позывным «Варяг».

«У них выставлены были камеры на столбах, даже в лесополосах установлены камеры <...> Они наблюдали полностью город <...> Плюс одна-две птички за одной лесополосой наблюдает <...> Если увидели движение, то уже прилетают либо сбросники (ударные БпЛА), либо наводят уже артиллерийский огонь», — объяснил «Варяг».

Его сослуживец, фельдшер с позывным «Зуга», добавил, что ВСУ специально охотились за группами эвакуации, не позволяя увозить раненых российских солдат в тыл.

До этого комбат бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Гриб покончил с собой после того, как его подразделение дезертировало под Угледаром.

Сообщается, что Гриб командовал 186-м батальоном 123-й бригады территориальной обороны, которая отказалась заходить на позиции в Угледаре.

Ранее российский полковник рассказал о действиях ВСУ после потери Угледара.

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