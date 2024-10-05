Стали известны подробности о встрече ВС РФ с жителями Угледара

Некоторые жители Угледара использовали последние продукты на угощение бойцов ВС РФ после того, как из города выбили украинских военных. Об этом пишет KP.RU.

По данным издания, российских военных оставшиеся в городе жители ждали в подвалах. Почти все из них — пожилые женщины. Многие из них рассказали, что у них остались родственники на контролируемой Украиной территории, которые будут рады вернуться в город, поскольку там их «заели». По словам корреспондента издания, часть населения города эвакуировали насильно, отчасти из опасений о сотрудничестве жителей с российскими войсками.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в Угледаре остались 115 мирных жителей.

До этого в сети появились первые панорамные кадры Угледара после завершения боев.

В четверг, 3 октября, российские военные взяли штурмом Угледар в ДНР. Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов назвал взятие города Угледара переломным моментом в ходе спецоперации. Полковник службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков отметил, что линия соприкосновения теперь фактически разорвана на части для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее ветераны призвали учредить День освобождения Угледара.