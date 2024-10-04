Семь жителей Белгородской области пострадали при обстреле ВСУ

Село Новая Таволжанка Шебекинского округа подверглось атакам беспилотников, семь человек получили ранения. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Одну женщину с минно-взрывной травмой СМП доставляет в областную клиническую больницу, вторую — с осколочным ранением ноги в городскую больницу №2 г. Белгорода», — сообщил Гладков.

Еще троим пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации отказались. Еще двое обратились в больницу самостоятельно.

В результате атаки дронов загорелись три автомобиля в Белгородской области.

В среду Гладков сообщал, что в результате обстрела села Ясные Зори в Белгородской области пострадали 13 человек, еще одного спасти не удалось.

Незадолго до этого Гладков сообщал, что дроны ВСУ атаковали российские грузовики на участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка. В результате атаки пострадали оба водителя.

Ранее жительница Донецка получила ранения в ходе обстрела со стороны ВСУ.