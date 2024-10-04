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В Славянске прогремели мощные взрывы

«Страна.ua»: в Славянске раздалась серия мощных взрывов

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Славянске, подконтрольном Вооруженным силам Украины, произошла серия мощных взрывов, которая продолжалась порядка 10 минут. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на местные паблики в социальных сетях.

«Взрывы продолжаются уже почти 10 минут», — отмечается в публикации.

Также в небе над Славянском зафиксировали дым после взрывов.

В начале сентября сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по гостинице «Заря» под Славянском. Объект, по словам председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимира Рогова, использовали наемники и солдаты Вооруженных сил Украины. В итоге удалось ликвидировать несколько десятков военных.

Военный эксперт Антон Лиманов отмечал, что российские военные продвигаются к западу и приближаются к двум стратегически важным городам — Краматорску и Славянску, а освобождение первого из них является ключом к обеспечению безопасности жителей Донецкой народной республики.

Ранее в США заявили, что Россия стала опаснее в ходе боевых действий на Украине.

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