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ВС России взяли под оперативный контроль все дороги к Курахово в ДНР

Пушилин: ВС РФ взяли под оперативный контроль все дороги к Курахово в ДНР

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Александр Сухов/РИА Новости

Российские войска взяли под оперативный контроль все дороги к Курахово в ДНР. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин, пишет ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал во время встречи с иностранными журналистами в Донецке.

«Теперь под контролем, под оперативным контролем, под визуальным контролем наших подразделений все дороги, которые в том числе идут и в сторону Курахово», — сказал Пушилин.

3 октября Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике (ДНР).

В свою очередь военный эксперт Олег Глазунов выразил мнение, что взятие российской армией под контроль Угледара стало переломным моментом в ходе спецоперации.

Бои за Угледар длились месяцами. Одним из факторов, который позволял ВСУ удерживать город были установленные на домах камеры. С их помощью украинские войска могли наблюдать за работой линии снабжения ВС РФ и наносить по ним удары. Об этом рассказал командир полка позывным «Сид».

Ранее глава Минобороны Белоусов поздравил российских военных со взятием Угледара.

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