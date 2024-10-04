СК возбудил дело против грузинского наемника из-за преступлений в Курской области

Следственный комитет России завел уголовное дело в отношении грузинского наемника Рати Бурудли, причастного к преступлениям против жителей Курской области. Об этом сообщили РИА Новости в ГВСУ СК РФ.

По данным ведомства, мужчина подозревается в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых убийство и покушение на убийство, теракт, наемничество, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и применение насилия в отношении представителя власти, незаконное пересечение государственной границы РФ, умышленное уничтожение и повреждение имущества.

В сентябре российские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении грузинского наемника Ладо Гамсахурдии за преступления против мирных жителей Курской области.

Как заявили в СК, обвиняемый причастен к незаконному приобретению, хранению и ношению огнестрельного оружия, незаконному пересечению границы РФ, наемничеству, а также к совершению терактов и преступлений по статье 105 УК РФ.

Ранее стало известно о больших потерях среди польских наемников в Курской области.