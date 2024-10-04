ВС России пресекли пять попыток прорыва ВСУ через госграницу

Вооруженные силы России за сутки отразили пять попыток прорыва ВСУ через границу в Курской области в направлении населенного пункта Новый Путь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как заявили в министерстве, украинские вооруженные силы потеряли свыше 30 человек личного состава. Кроме того, были уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля противника.

1 октября командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что подразделения армии РФ продвигаются вперед в Курской области, оттесняя украинские войска.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее экс-полковник Службы безопасности Украины рассказал о разрыве фронта ВСУ.