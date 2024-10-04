На Украине заявили о повреждении критической инфраструктуры под Херсоном

Глава украинской военной администрации на территории Херсонской области, контролируемой Киевом, Александр Прокудин в своем Telegram-канале заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры в подотчетной ему части региона.

При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

Накануне в трех областях Украины оказалось повреждено оборудование электроподстанций. В Киевской области без света остались бытовые потребители, в Одесской области была обесточена железная дорога, в результате чего было нарушено движения поездов.

До этого минэнерго Украины сообщало о повреждениях ЛЭП в четырех регионах страны. Было нарушено энергоснабжение в Винницкой, Полтавской, Ровненской и Черкасской областях Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее полицейское управление в Кривом Роге Украины получило повреждения из-за взрыва.