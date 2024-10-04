Мали поблагодарила Россию за оперативные поставки вооружений

Глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что страна высоко ценит оперативность поставок военной техники, закупаемой у России. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что Мали заинтересована в приобретении российских вооружений. Он подчеркнул, что страна ценит отношения правительства и президента России Владимира Путина к просьбам африканского государства.

До этого министр экономики и финансов Мали Аль-Усени Сану заявил, что российские специалисты начнут работы по геологоразведке месторождений лития, нефти и газа на территории страны.

Как уточнил министр, речь идет о проектах добычи лития, газа и нефти. Он отметил, что эта деятельность поможет финансировать развитие Мали.

По словам министра, сотрудничество с Российской Федерацией в добыче полезных ископаемых предоставит его стране возможность получить необходимые ресурсы для обеспечения финансирования других секторов экономики.

В августе глава камерунской диаспоры Луис Гоуенд заявил, что страны Африки рассчитывают на технологическое партнерство с Россией.

Ранее Путин рассказал, что объединяет Африку и Россию.