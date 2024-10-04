Появились панорамные кадры освобожденного Угледара

В сети появились первые панорамные кадры Угледара после завершения боев. Видео опубликовало РИА Новости.

На кадрах видны масштабные разрушения в городской черте, уничтоженная техника украинских войск и другие следы боевых действий.

При этом на кадрах не видно движение какой-либо техники или перемещения людей.

До этого глава ДНР Денис Пушилин назвал число мирных жителей в Угледаре.

В четверг, 3 октября, российские военные взяли штурмом Угледар в ДНР. Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов назвал взятие города Угледара переломным моментом в ходе спецоперации. Полковник службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков отметил, что линия соприкосновения теперь фактически разорвана на части для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в ВСУ признали, что Россия может выйти на границы ДНР и ЛНР.