В приграничье Курской области заметили «тачанку» ВСУ на шасси Toyota

В приграничье Курской области заметили мобильную зенитную установку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на шасси пикапа Toyota Land Cruiser 70. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

На опубликованной каналом фотографии запечатлен комплекс MR-2 Viktor, который производит чешская компания Excalibur Army. Вооружением этой техники является советская установка ЗПУ-2 с парой пулеметов КПВ калибра 14,5 мм, оснащенные тепловизионными прицелами.

В сентябре сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали применять самоходные дроны-пулеметы в Курской области,

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Вооруженные силы России в Курской области начали применять новые беспилотники.