Стало известно, что США и Израиль обсуждают удар по нефтяным объектам Ирана

США и Израиль обсуждают вероятность нанесения удара по нефтяным объектам Ирана в виде ответной меры на ракетный обстрел. Об этом заявил американский президент Джо Байден, передает РИА Новости.

«Мы обсуждаем это. Я думаю, это будет немного», — заявил президент США в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

При этом Байден не закончил свою фразу, но подчеркнул, что 3 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не будет наносить никаких ударов по Ирану.

Также Байден, в ответ на вопрос о том, могут ли последовать антииранские санкции в связи с ударом по Израилю, президент США сказал: «Я скажу сначала им, а потом вам».

До этого сообщалось, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке сильно испортила международные взаимоотношения США и Израиля.

1 октября ЦАХАЛ сообщил о запуске иранских ракет по Израилю. СМИ писали, что Иран нанес удар несколькими «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет. В иранском Корпусе стражей исламской революции заявили, что Тегеран начал атаку на Израиль в ответ на ликвидацию генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, а также главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Курдс» Аббаса Нилфорушана.

При этом в КСИР подчеркнули, что если Израиль отреагирует на атаку Ирана, то столкнется с еще более сокрушительными атаками со стороны исламской республики. Подробности о произошедшем в сводке «Газеты.Ru».

Ранее генштаб Израиля пригрозил Ирану ответным ударом.