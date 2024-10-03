Стала известна причина проведения демонстрации в Берлине

В столице ФРГ Берлине проходит демонстрация против поставок оружия Киеву и за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и Ближнем Востоке. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По словам источника, демонстрация приурочена ко дню германского единства и проходит на центральной площади в парке Тиргартен в Берлине.

Агентство уточняет, что митинг организован членами левых движений. Среди поддержавших его политиков депутат бундестага от партии «Левые» Зерен Пелльманн, а также лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт и представитель правящей Социал-демократической партии — Ральф Штегнер. Кроме того, участие в демонстрации принял и ряд других известных личностей, руководителей профсоюзов и выступающих за мир организаций.

Демонстрация проходит под лозунгом «Нет войне и вооружению, да — миру и международной солидарности». По предварительной оценке, в митинге приняли участие не менее трех тысяч человек. Жители и гости немецкой столицы стекаются на площади перед знаменитой Колонной Победы.

Корреспондент уточнил, что с собой протестующие несут флаги России, Палестины, а также различные плакаты с призывами к правительству способствовать мирному урегулированию на Украине и Ближнем Востоке.

20 июля в Риме прошел флешмоб в знак протеста против поставок Украине оружия. В ходе акции, длившейся несколько минут, люди в белых костюмах и масках при помощи черных зонтов имитировали ядерный взрыв.

Ранее в США признали, что американцы выступают за прекращение поставок оружия Украине.