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Власти Курской области предупредили местных жителей об опасной взрывчатке

Зайцев: ВСУ разбросали в регионе взрывчатку, замаскированную под фастфуд

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Stringer/Reuters

Украинские войска разбросали в Большесолдатском районе Курской области взрывчатые вещества, замаскированные под фастфуд. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Владимир Зайцев.

«На территории района враг разбросал взрывчатые вещества, замаскированные в виде фастфуда. Прошу всех быть бдительными и воздержаться от поездок в район», — пояснил Зайцев.

До этого в мэрии Курска сообщили, что в городе нет повреждений в результате падения обломков сбитых целей. Специалисты обследуют места происшествия, значительных повреждений зданий не выявлено.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказывал, что отправка частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область привела к тому, что российские войска стремительно продвинулись в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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