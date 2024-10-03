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В Курской области появилась «дорога смерти» из подбитой техники ВСУ

Судоплатов: на курском фронте возникла «дорога смерти» из подбитой техники ВСУ

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Минобороны РФ

По пути в поселок Коренево Курской области появилась так называемая «дорога смерти» из подбитой техники ВСУ. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Судоплатов».

«Парад уничтоженной техники ВСУ в Курском приграничье. <...> Парни смогли парализовать подвоз противника для группировки в населенном пункте Ольговка», — говорится в сообщении.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российский штурмовик Су-25 уничтожил военнослужащих и опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям. После применения авиационных средств поражения экипажи самолетов выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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