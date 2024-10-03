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В Ираке заявили об ударе по скоплению военных Израиля

«Исламское сопротивление Ирака» заявило, что нанесло удар по израильским военным

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Ohad Zwigenberg/AP

Шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» нанесло удар по скоплению солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление группировки.

«Бойцы «Исламского сопротивления Ирака» нанесли в четверг, 3 октября, удар по скоплению вражеских сил в Ханите. Применив артиллерийские снаряды, они добились точного попадания», — говорится в сообщении.

26 сентября шиитское движение заявило о нанесении удара по важной цели в городе Эйлат в южной части Израиля. В заявлении отмечалось, что объект атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата. Это было сделано в рамках сопротивления «оккупационному режиму» и в поддержку иракского народа в Палестине и Ливане.

29 сентября «Исламское сопротивление Ирака» сообщило о еще одном ударе беспилотниками по израильскому городу Эйлат. Согласно заявлению, движение продолжает поддерживать «сопротивление оккупации» и народ Палестины и Ливана.

Ранее «Исламское сопротивление Ирака» ударило по Израилю БПЛА и ракетами.

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