В Ираке заявили об ударе по скоплению военных Израиля

Шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» нанесло удар по скоплению солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление группировки.

«Бойцы «Исламского сопротивления Ирака» нанесли в четверг, 3 октября, удар по скоплению вражеских сил в Ханите. Применив артиллерийские снаряды, они добились точного попадания», — говорится в сообщении.

26 сентября шиитское движение заявило о нанесении удара по важной цели в городе Эйлат в южной части Израиля. В заявлении отмечалось, что объект атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата. Это было сделано в рамках сопротивления «оккупационному режиму» и в поддержку иракского народа в Палестине и Ливане.

29 сентября «Исламское сопротивление Ирака» сообщило о еще одном ударе беспилотниками по израильскому городу Эйлат. Согласно заявлению, движение продолжает поддерживать «сопротивление оккупации» и народ Палестины и Ливана.

Ранее «Исламское сопротивление Ирака» ударило по Израилю БПЛА и ракетами.