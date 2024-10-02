Глава Народного совета ДНР Артем Жога стал полпредом Путина на Урале

Ветеран, участник программы «Время героев» и глава Народного совета ДНР Артем Жога назначен полномочным представителем президента России Владимира Путина в Уральском федеральном округе. Об этом сообщается в указе Путина, опубликованном на сайте Кремля.

«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Жогу Артема Владимировича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», — сообщается в указе.

Указ, опубликованный в среду, 2 октября 2024 года, вступил в силу в этот же день.

До этого участники программы «Время героев», проводимой ВШГУ президентской академии, стали гостями концерта-митинга, посвященного годовщине вхождения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Как отметил герой ДНР, председатель Народного совета ДНР Артем Жога, фронт у каждого свой.

Ранее Путин освободил врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе (УрФО).