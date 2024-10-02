Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Народного совета ДНР Артем Жога стал полпредом Путина на Урале

Путин назначил участника «Времени героев» Артема Жогу полпредом на Урале

close
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Ветеран, участник программы «Время героев» и глава Народного совета ДНР Артем Жога назначен полномочным представителем президента России Владимира Путина в Уральском федеральном округе. Об этом сообщается в указе Путина, опубликованном на сайте Кремля.

«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Жогу Артема Владимировича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», — сообщается в указе.

Указ, опубликованный в среду, 2 октября 2024 года, вступил в силу в этот же день.

До этого участники программы «Время героев», проводимой ВШГУ президентской академии, стали гостями концерта-митинга, посвященного годовщине вхождения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Как отметил герой ДНР, председатель Народного совета ДНР Артем Жога, фронт у каждого свой.

Ранее Путин освободил врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе (УрФО).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами