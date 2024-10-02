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Российские штурмовики уничтожили солдат и опорный пункт ВСУ в Курской области

МО РФ: экипажи Су-25 уничтожили ракетами солдат и опорный пункт ВСУ под Курском

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Минобороны РФ

Российский штурмовик Су-25 уничтожил военнослужащих и опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям. После применения авиационных средств поражений экипажи самолетов выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Минобороны РФ назвали потери ВСУ в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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