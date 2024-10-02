Удар Ирана по Израилю попал на видео

Удар Ирана по территории Израиля попал на видео, пишет The New York Post.

По данным издания, видео с летящими иранскими ракетами снял пилот рейса British Airways.

До этого израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис заявил, что в ближайшие сутки Израиль нанесет по Ирану ответные удары после вчерашней ракетной атаки.

Ответ Израиля обязательно последует в ближайшие сутки и будет «чуть пожестче», чем иранские удары. Наносить их израильская армия будет по военным базам и бункерам в горах Ирана, а не по гражданским целям, убежден Ципис.

Накануне вечером Иран нанес удар по авиабазе ВВС Израиля Неватим на юге страны, было выпущено 180 ракет.

Ранее президент Ирана заявил о скором уничтожении Израиля.