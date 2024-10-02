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Удар Ирана по Израилю попал на видео

New York Post опубликовал видео удара Ирана по Израилю

Удар Ирана по территории Израиля попал на видео, пишет The New York Post.

По данным издания, видео с летящими иранскими ракетами снял пилот рейса British Airways.

До этого израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис заявил, что в ближайшие сутки Израиль нанесет по Ирану ответные удары после вчерашней ракетной атаки.

Ответ Израиля обязательно последует в ближайшие сутки и будет «чуть пожестче», чем иранские удары. Наносить их израильская армия будет по военным базам и бункерам в горах Ирана, а не по гражданским целям, убежден Ципис.

Накануне вечером Иран нанес удар по авиабазе ВВС Израиля Неватим на юге страны, было выпущено 180 ракет.

Ранее президент Ирана заявил о скором уничтожении Израиля.

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Удар Ирана по Израилю
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