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Рогов сообщил о повторном ударе ВСУ по больнице в Запорожской области

Рогов: ВСУ во второй раз за сутки обстреляли больницу в Запорожской области

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Reuters

Украинские военные во второй раз за сутки нанесли удар по больнице в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«В результате артиллерийского обстрела бандеровцы повредили кровлю крыши больницы, фасад здания и окна отделения терапии, в которой на момент обстрела находилось несколько десятков пациентов», — заявил Рогов.

По его словам, ВСУ также обстреляли молокозавод «Племзавод Степной» с помощью кассетных боеприпасов.

Рогов отметил, оба удара наносили с территории подконтрольного Киеву города Николаева. В результате обстрелов никто не пострадал.

О предыдущем обстреле больницы в Каменке-Днепровской Рогов сообщал днем 1 октября. Трое человек пострадали, одного спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что российские войска ударили по складу с боеприпасами ВСУ под Харьковом.

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