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КСИР предупредил Израиль о сокрушительных атаках в случае удара по Ирану

КСИР заявил о более мощном ударе в случае ответа Израиля на атаку Ирана

Израиль столкнется с гораздо более мощными атаками, если ее ракеты появятся в небе над Ираном. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает РИА Новости.

«Если Тель-Авив отреагирует на действия Тегерана, он столкнется с сокрушительными атаками», — предупредили в КСИР.

1 октября Армия обороны Израиля сообщила о запуске иранских ракет по Израилю. От различных СМИ поступают данные о том, что Иран наносит удар несколькими «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет. В социальных сетях приходят сообщения о том, что в Тель-Авиве и Иерусалиме звучат взрывы.

По данным газеты The Jerusalem Post, Иран в ходе массированной атаки на Израиль выпустил в сторону еврейского государства около 400 ракет. Издание назвало эту атаку самой масштабной за всю историю.

Тегеран назвал причиной атаки израильские удары по объектам ливанской группировки «Хезболла» и палестинской ХАМАС. В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

Ранее пассажирка рейса в Тель-Авив увидела бомбардировку Израиля из окна самолета.

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Удар Ирана по Израилю
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