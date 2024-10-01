Хуситы атаковали танкер Cordelia Moon в Красном море

Йеменские хуситы атаковали британский нефтяной танкер Cordelia Moon в Красном море. Об этом сообщает телеканал Al Masirah.

По словам пресс-секретаря движения Яхъи Сарии, хуситы нанесли танкеру значительный урон. Для удара использовались ракеты, беспилотник и морской беспилотник. Также ракетами хуситов было дважды атаковано судно Marathopolis.

Нападения на коммерческие суда было названо ответом на действия США и их союзников и жестом поддержки «ливанского и палестинского сопротивления».

Утром 1 октября хуситы ударили по военным объектам Израиля в Тель-Авиве и Эйлате.

На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем. Однако их действия начали мешать международному судоходству.

Ряд компаний объявили, что больше не будут отправлять свои суда через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Аденский залив с Красным морем и является важным судоходным путем для всего мира.

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.