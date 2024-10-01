Хуситы заявили об ударах по военным объектам в Тель-Авиве и Эйлате

Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли удары по военным объектам Израиля в Тель-Авиве и Эйлате. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Сарии, мятежники использовали четыре беспилотника для атаки по объектам в Эйлате. Один беспилотник использовался для удара по объекту в Тель-Авиве.

До этого ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia сообщало, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» запустили баллистическую ракету в направлении израильского города Тель-Авив.

26 сентября лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси объявил о начале нового этапа операций в поддержку палестинцев в секторе Газа против Израиля. Он также сообщил, что ситуацию изменит применение модернизированной баллистической ракеты «Палестина-2», которая является «значительным достижением».

Также 1 октября Армия обороны Израиля сообщала, что система противоракетной обороны ЦАХАЛ перехватила беспилотный летательный аппарат в небе над Средиземным морем.

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.