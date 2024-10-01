ВС РФ ударили по группе руководителей бригады украинских морпехов

Министерство обороны России сообщило об ударе по зданию, в котором находилось руководство 37-й бригады морских пехотинцев Военно-морских сил Украины (ВМСУ).

По данным ведомства, ракетным ударом были уничтожены три микроавтобуса, 12 легковых автомобилей и до 60 представителей руководящего состава бригады. Здание располагалось в поселке Великая Александровка на контролируемой Киевом части территории Херсонской области.

До этого министерство обороны России сообщило, что ВС РФ уничтожили авиабомбой склад ВСУ в здании «Новой почты» в Харькове.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВС РФ уничтожили роту украинских войск в административном здании под Купянском.