Армия России ударила по складу ВСУ в Харькове

Армия России нанесла удар авиабомбой по логистическому складу Вооруженных сил Украины (ВСУ), который находился в здании «Новой почты» в Харькове. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

30 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ атаковали базу украинского националистического батальона «Кракен» в пригороде Харькова. По его словам, на базе «проходили тренировки и обучение бендеровцы».

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot не защитят страну от российских корректируемых авиабомб (КАБ). Он отметил, что стоимость ракеты Patriot составляет $3 млн, что несоизмеримо больше, чем цена одной авиабомбы.

До этого Forbes писал, что ВСУ нечего противопоставить ВС РФ, которые активно применяют КАБы массой 500 и 1000 кг. Издание называет планирующие бомбы «чудо-оружием», которое российские истребители запускают вне зоны досягаемости украинских средств противовоздушной обороны, с расстояния порядка 60 км.

Ранее метро Харькова прекратило работу после взрывов в городе.