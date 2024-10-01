ЦАХАЛ сообщил о новом ударе по Бейруту

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новом «точечном» ударе по Бейруту. Заявление об этом ударе размещено в Telegram-канале ведомства.

Подробности не приводятся.

До этого стало известно, что войска Израиля мобилизуют четыре резервные бригады для операции в Ливане.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Ранее в США объяснили, почему защищают Израиль, но не Украину.