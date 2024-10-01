В Израиле мобилизуют резервные бригады на фоне операции в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) мобилизует четыре резервные бригады и дополнительные силы для решения оперативных задач на северном направлении. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы израильских войск.

«Их (резервных бригад — «Газета.Ru») мобилизация позволит продолжить боевые действия против ливанского движения «Хезболла» и достичь целей войны, включая возвращение жителей северных районов [Израиля] в свои дома», — говорится в заявлении.

1 октября в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили об ужесточении инструкций для населения в тылу в ряде районов страны. Новые ограничения ввели для людей, которые находятся на территориях южнее города Хайфы — вплоть до населенных пунктов Тель-Авива и Иерсулима.

В частности, изменения коснулись проведения массовых собраний. Теперь организовывать подобные мероприятия можно, только если количество участников не превышает 30 человек для открытых площадок и 300 человек для закрытых площадок.

23 сентября израильские войска анонсировали проведение «упреждающей наступательной операции» в Ливане с целью уничтожения инфраструктуры «Хезболлы». Спустя неделю в ЦАХАЛ заявили о начале ограниченных наземных рейдов на территории соседней республики.

Ранее миротворцы ООН обвинили Израиль в нарушении суверенитета Ливана.