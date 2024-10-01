Израиль обещает быстро закончить операцию в Ливане

Операция израильских войск в Ливане не продлится долго, военные еврейского государства намерены провести операцию в максимально сжатые сроки. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, передает ТАСС.

«Я не буду раскрывать [подробности] перед противником, но мы делаем это как можно короче - дни, недели, я не скажу это противнику. Мы сделаем необходимое в рамках ограниченной и локализованной операции, которую мы сейчас проводим», — заявил Хагари.

Он утверждает, что целью ЦАХАЛ является только военная инфраструктура «Хезболлы», и израильская армия не будет атаковать Бейрут или города южной части Ливана, ограничившись приграничными поселками на юге страны.

До этого заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что коллективный Запад живет двойными стандартами, поэтому не вводит рестрикций в отношении Израиля за его действия в секторе Газа и Ливане, но осуждает при этом Россию.

30 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала ограниченную по масштабам наземную операцию на юге Ливана. Что не так с названием операции «Стрелы севера», на чьей стороне преимущество и как «второй фронт» скажется на действиях Цахал в Палестине, рассказал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее миротворцы ООН обвинили Израиль в нарушении суверенитета Ливана.