Войска группировки «Центр» за сентябрь взяли под контроль 12 населенных пунктов на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Всего было взято под контроль около 130 квадратных километров в зоне боевых действий. Были взяты в плен 73 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Генерал-полковник Андрей Мордвичев также доложил министру обороны РФ Андрею Белоусову о применении оперативно-тактической и армейской авиации в зоне СВО, сообщили в ведомстве.

1 октября сообщалось, что российские подразделения войсковой группировки «Центр» взяли под контроль село Крутой Яр в Донецкой народной республике.

30 сентября появилась информация, что подразделения группировки российских войск «Центр» взяли под свой контроль населенный пункт Нелеповка Донецкой народной республики. Также было нанесено поражение живой силе ВСУ.

Ранее в Донецке сообщили о взятии Калиновки под контроль ВС России.