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В Кремле рассказали о продвижении российских войск в Угледаре

Песков: Путин регулярно получает доклады о ситуации в Угледаре

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Libkos/AP

Президент России Владимир Путин регулярно получает доклады от военных, посвященные ситуации в Угледаре Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вся страна следит за тем, как продвигаются наши ребята. Президент, как верховный главнокомандующий, получает от военных прямую информацию доклады. Все желаем победы нашим бойцам и ждем официальной информации от министерства обороны», — сказал представитель Кремля.

Накануне украинский военный Станислав Бунятов рассказал, что ситуация в Угледаре для Вооруженных сил Украины (ВСУ) «очень тяжелая». Он заявил, что украинская армия столкнулась со штурмом города, который проводился со сторон Водяного, Пречистовки и Павловки.

Также Бунятов сообщил, что дороги возле Угледара усеяны украинскими военными, которые пытались покинуть город. По словам военнослужащего, ВСУ пытаются уйти небольшими группами по десять человек. Но живыми из них выбираются только четверо-шестеро.

Ранее российский офицер рассказал, какие трудности возникли при штурме Угледара.

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