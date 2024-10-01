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В Индии оценили возможность поставок ударных беспилотников в РФ

Разработчик первого в Индии ударного беспилотника не исключил поставок России

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Depositphotos

Индия может реализовать поставки своей военной продукции России, в том числе первый разработанный в стране беспилотный бомбардировщик 200B. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании — производителя дронов FWDA (Flying Wedge Defense & Aerospace Technologies) Сухас Теджасканда.

«Россия всегда была нашим другом, и мы относимся к этому с большим уважением. Обе страны уже разработали [совместно] несколько [типов] ракет, не только летательные аппараты. Я считаю, что теперь Индия может [тоже] экспортировать [продукцию] в Россию, также во время непростой ситуации, чтобы оказать ответную услугу», — сказал Теджасканда.

Беспилотный бомбардировщик 200B совершил свой первый полет 3 сентября. Аппарат полностью разработали в Индии. Его длина составляет 3,5 метра, а размах крыльев — 5 метров. Бомбардировщик может перевозить до 30 килограмм груза.

В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в приоритетном порядке нарастит поставки в зону специальной военной операции беспилотных летательных аппаратов, комплексов контрбатарейной борьбы и других систем поражения. Глава государства добавил, что также будет продолжаться работа над другим высокотехнологичным вооружением.

Ранее президент Ирана высказался о поставках ракет России.

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