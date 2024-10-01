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Израиль объявил о предстоящей бомбардировке южных районов Бейрута

ЦАХАЛ призвал жителей Бейрута покинуть несколько домов на юге города

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Nir Elias/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей южных районов ливанской столицы покинуть несколько домов. Об этом в социальной сети X сообщил арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.

По его словам, в ближайшие часы по некоторым домам, расположенным в кварталах Харет-Хорейк и Эль-Лейлаки будут нанесены авиационные удары. Опасность угрожает также жителям лагеря беженцев Бурдж-эль-Баражна.

30 сентября сообщалось, что израильская армия начала разведывательные операции в Ливане, которые включают небольшие наземные миссии с участием сил специального назначения.

В тот же день в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что Израиль объявил закрытой военной зоной район трех населенных пунктов возле границы с Ливаном.

23 сентября Армия обороны Израиля объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль борется за свое существование.

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Операция Израиля в Ливане
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