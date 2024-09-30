Эрдоган заявил, что Израиль «поджигает» Ближний Восток и весь остальной мир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заявил, что действия израильских властей оказывают негативное влияние не только на весь регион, но и на мир в целом. Слова турецкого лидера приводит агентство »Анадолу».

«Небольшая группа радикальных сионистов, ослепленных кровью и ненавистью, поджигают регион и весь мир. Мы никогда не согласимся на эту жестокость», — заявил Эрдоган.

Президент Турции добавил, что поддержка Палестины и Ливана в нынешней ситуации означает «поддержку человечества, мира и культуры сосуществования людей разных верований». Эрдоган подчеркнул, что исламские страны должны сильнее всего отреагировать на притеснения в секторе Газа, на Западном берегу и в Ливане.

Эрдоган регулярно критикует израильское руководство за действия в секторе Газа, а теперь — и в Ливане. Израильские официальные лица, в свою очередь, осуждают турецкого президента за такие высказывания. Кроме того, турецкий лидер часто критиковал и Совет Безопасности ООН за бездействие в течение последнего года.

23 сентября Армия обороны Израиля объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован авиаударом, который был нанесен истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации.

В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Нетаньяху заявил, что Израиль борется за свое существование.