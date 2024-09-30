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Путин уволил призывников с истекшим сроком службы

Путин подписал указ об увольнении военных с истекшим сроком службы

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Depositphotos

Российский президент Владимир Путин уволил военных, у которых закончился срок службы по призыву. Текст соответствующего указа опубликован на официальном портале правовой информации.

«Осуществить... увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек», — говорится в документе.

Тем же указом Путин объявил о начале осеннего призыва. С октября по конец декабря планируется призвать 133 тысяч человек. Как говорил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) России вице-адмирал Владимир Цимлянский, срок военной службы останется прежним и составит год. Призывников со сборных пунктов начнут отправлять в места прохождения службы с 15 октября.

С 1 января верхняя граница призывного возраста для срочной службы в РФ повышена с 27 до 30 лет. Как отмечала председатель Совфеда Валентина Матвиенко, возраст сенаторы повышали, чтобы «пойти навстречу тем потенциальным призывникам, кто хотел бы послужить, но не успевал из-за бытовых и семейных забот».

Ранее в Генштабе заверили, что призывников не привлекут в зону СВО.

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