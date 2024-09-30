Вооруженные силы России нанесли более десяти ударов по Киеву и пригороду. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Прилетало в Киев и пригород, как никогда. Больше десяти прилетов, некоторые серией», — сказал подпольщик.

Он заявил, что в городе Белая Церковь в Киевской области удары были нанесены по складам и готовящейся к выходу колонне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, по данным коллег Лебедева, украинские военные попали под удар в Виннице.

Как сообщил подпольщик, колонны, которые «топали» с Кривого Рога, также подверглись ударам: одна в Кривом Роге на выходе, другая в Бериславе по прибытии.

Помимо этого, Лебедев рассказал, что российские войска ударили по Житомиру и пригороду, а также по городу Смела в Черкасской области.

30 сентября председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что ВС России нанесли 11 ударов авиабомбами по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Ранее российский генерал назвал 2024 год решающим в украинском конфликте.