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В Минобороны РФ рассказали об уничтожении топливных объектов ВСУ

МО РФ: военные за сутки поразили два топливных объекта и центр разведки ВСУ

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие за минувшие сутки уничтожили два объекта топливной инфраструктуры и один центр радиотехнической разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в сводке министерства обороны РФ.

По данным ведомства, боевую задачу выполнили ракетные войска и расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Им содействовали армейская авиация и артиллерия различных группировок в составе Вооруженных сил РФ.

«Нанесено поражение двум объектам топливной инфраструктуры, центру радиотехнической разведки», — говорится в заявлении.

Кроме того, российские бойцы нанесли удары по местам скопления живой силы и техники ВСУ в 136 районах боевых действий.

Утром 29 сентября в пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что военнослужащие страны вывели из строя одну гаубицу Krab в зоне боевых действий на Украине. Удары по технике, произведенной в Польше, нанесли расчеты самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С» в составе группировки российских войск «Запад». Информацию о местонахождении оружия им передали разведчики.

Ранее в подполье сообщили об ударе по пункту временного размещения иностранных наемников в Одесской области Украины.

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