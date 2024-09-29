Мэр Энергодара назвал цель ударов ВСУ по городу

Атаки украинских военных на Энергодар преследуют «террористическую цель», уверен мэр города Эдуард Сеновоз. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Тут явно прослеживается одна цель — цель террористическая, сделать жизнь в городе невыносимой», — сказал градоначальник.

Он отметил, что ВСУ бьют по инфраструктурным объектам, чтобы нарушить подачу электричества и водоснабжения в преддверии зимы. По словам Сеновоза, пока городским властям удается ликвидировать последствия атак и жители Энергодара не испытывают нужды в продуктах и медикаментах.

25 сентября Сеновоз сообщал, что ВСУ атаковали жилой дом в Энергодаре с помощью дронов. В этот же день украинский беспилотник сбросил боеприпас на территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

20 сентября постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что российские военные каждый день фиксируют в районе ЗАЭС полеты от шести до 62 беспилотных летательных аппаратов. Всего за четыре месяца таких полетов было более 2 тысяч.

Ранее глава МАГАТЭ заявил о напряженной ситуации на ЗАЭС.