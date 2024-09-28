Названа причина ликвидации лидера «Хезболлы» Насраллы

Израиль принял решение ликвидировать генсека ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллу из-за того, что он не соглашался остановить столкновения на границе Израиля и Ливана, пока Израиль не прекратит войну в секторе Газа. Об этом сообщает NBC News.

«Израиль принял решение уничтожить Насруллу после того, как пришел к выводу, что он не примет дипломатического решения об остановке боев на израильско-ливанской границе, которое не было бы привязано к прекращению войны в секторе Газа», — говорится в сообщении.

28 сентября премьер Биньямин Нетаньяху впервые после ликвидации главы движения «Хезболла» Хасана Насраллы выступил публично и назвал его устранение необходимым для достижения целей Израиля.

Накануне ЦАХАЛ нанес авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Его целью был генсек «Хезболлы» Насралла из-за того, что он отказался прекратить атаки на Израиль и порвать сотрудничество с ХАМАС. В результате удара, по данным минздрава Ливана, более 70 человек пострадали. На этом фоне премьер Нетаньяху срочно вылетел в Израиль из США. В Пентагоне заявили, что не знали о готовящейся операции ЦАХАЛ.

Ранее Джо Байден счел справедливой ликвидацию генсека «Хезболлы».