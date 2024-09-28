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Двое жителей Горловки пострадали во время обстрела со стороны ВСУ

СЦКК: два мирных жителя Горловки пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ

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Телеграм-канал «SHOT»

Два мирных жителя Горловки пострадали в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Горловка (Никитовский район): по улице Станюкевича пострадали супруги: женщина 1965 года рождения и мужчина 1967 года рождения», — говорится в сообщении.

Горловка находится в 50 километрах от Донецка, город регулярно подвергается обстрелам со стороны украинской армии.

До этого украинские войска нанесли около пяти ударов с помощью беспилотника по зданию администрации Горловки в Донецкой народной республике (ДНР). Подробности привел мэр города Иван Приходько.

Накануне во время обстрела Мариуполя дети получили ранения. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин уточнил, что в их числе: три девочки и два мальчика.

Ранее стало известно об ударе ВСУ по автовокзалу в Горловке.

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