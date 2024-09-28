«Иноходец» уничтожил бронемашину ВСУ в курском приграничье

Бесплотный ударный комплекс «Иноходец» уничтожил бронемашину ВСУ в приграничье Курской области. Об этом сообщает российское оборонное ведомство в Telegram-канале.

По его данным, разведке группировки «Север» с помощью дронов удалось обнаружить бронемашину ВСУ, которую украинские военные пытались скрыть в лесополосе.

«После определения и подтверждения точных координат места нахождения ББМ (боевой бронированной машины) противника было принято решение о точечном огневом воздействии», — отмечается в посте.

В оборонном ведомстве проиллюстрировали результат операции кадрами объективного контроля.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

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